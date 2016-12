Borsa Usa in progressione alimentata da speranze per piano

NEW YORK, 6 febbraio (Reuters) - Le attese riposte nel maxi-piano di salvataggio che la prossima settimana sarà al vaglio del Senato Usa neutralizzano l'effetto negativo dei dati sull'occupazione di gennaio, risultati peggio del previsto.

Sugli scudi, in particolare, sono i tecnologici, mentre gli energetici perdono colpi e il futures a marzo sul greggio CLc1 scende sotto la soglia dei 40 dollari/barile.

Attenzione su titoli che hanno annunciato i risultati del quarto trimestre - tra cui Aon AOC.N (+12%) e Biogen (BIIB.O: Quotazione) (-1%). Brilla poi Citigroup (C.N: Quotazione), +8% in un comparto bancario in generale rialzo con Bank of America (BAC.N: Quotazione) che recupera il +15%, dopo le perdite di ieri.