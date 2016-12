Borsa Usa, su Nasdaq pesano realizzi, dati sostengono Dow e S&P

NEW YORK, 6 maggio (Reuters) - Negli scambi della mattinata il Nasdaq cede terreno, appesantito dai realizzi su alcune big come Apple, ma il Dow e l'S&P 500 resistono sopra la parità grazie a notizie rassicuranti sul mercato del lavoro e sugli utili sopra le attese di Walt Disney.

GM (GM.N: Quotazione ) perde quasi il 10% in attesa dei risultati, in agenda domani.

Sul fronte macro i dato del settore privato hanno mostrato in aprile una perdita di posti di lavoro inferiore al previsto, alimentando l'ottimismo sul fatto che l'economia Usa abbia passato il peggio.

"I risultati che arriveranno domani sono già scontati nei prezzi", commenta John Schloegel di Capital Cities Asset Management. "Dovrebbero esserci sufficienti categorie di titoli preferred da poter convertire in equity e forse non ci sarà bisogno di ricorrere a fonti esterne per chiedere capitale".