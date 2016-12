Wall Street - Stocks to watch del 6 novembre

NEW YORK, 6 novembre (Reuters) - I futures sugli indici azionari Usa indicano un avvio negativo con il mercato deluso dagli annunci della big tecnologica Cisco e preoccupata per lo stato di salute dell'economia.

Inoltre, smaltita l'euforia per l'elezione di Barack Obama come presidente degli Stati Uniti, il mercato si interroga sulle sfide che dovrà affrontare.

"Anche se c'è molto entusiamo ed eccitazione per il nuovo presidente, penso che sarà molto difficile che qualcosa accada subito", spiega Dean Barber di Barber Financial Group.

Tra i titoli in evidenza: * WALT DISNEY (DIS.N: Quotazione) annuncerà i risultati trimestrali e potrebbe anche anticipare qualcosa sulle prenotazioni per i parchi giochi per il periodo festivo. I ricavi sono attesi in crescita del 5%, mentre l'utile netto dovrebbe salire di circa l'11%.