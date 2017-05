BORSA USA poco mossa, occhi puntati su esito meeting Trump-Xi

NEW YORK, 6 aprile (Reuters) - Azionario americano poco mosso in scambi volatili, con gli investitori cauti in attesa dell'esito del meeting tra il presidente americano e quello cinese, mentre si raffreddano le speranze per uno stimolo fiscale negli Stati Uniti in tempi rapidi.

Tra i temi al centro della due-giorni tra il presidente Usa Donald Trump e l'omologo cinese Xi Jinping, iniziata oggi, spicca la possibilità che Trump utilizzi i rapporti commerciali con la Cina per sollecitare Pechino ad adoperarsi di più per arginare il programma di armamenti della Corea del Nord.

"Gli occhi sono puntati sul vertice Trump-Xi: non ci aspettiamo grossi cambiamenti", sintetizza in una nota Peter Cardillo, capo economista per i mercati di First Standard Financial.

Alcuni investitori stanno mettendo in dubbio la capacità di Trump di tenere fede alle promesse di stimoli a favore della crescita dopo le recenti bocciature da parte del Congresso.

** Alle 16,30 circa, il Dow Jones guadagna lo 0,25%, lo S&P 500 lo 0,23% e il Nasdaq Composite lo 0,17%.

** Advanced Micro Devices perde l'8,11% dopo che Goldman Sachs ha emesso un rating "sell".

** Costco sale del 2,9% dopo le vendite di marzo e Bed Bath & Beyond guadagna il 5,6% dopo i risultati trimestrali.

** Constellation Brands balza del 7,8% dopo i risultati trimestrali migliori delle attese.