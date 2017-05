Wall Street - Stocks to watch del 6 aprile

6 aprile (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono sostanzialmente invariati, facendo presagire un avvio senza scossoni per i mercati Usa. A livello macro attese le richieste settimanali sussidi di disoccupazione alle 14,30. Attorno alle 13,30 italiane, il futures e-minis sullo S&P 500 guadagna lo 0,10%, quello sul Nasdaq lo 0,09% così come quello sul Dow Jones lo 0,04%. Sul mercato obbligazionario, il benchmark decennale è sostanzialmente piatto e rende il 2,3570%. Tra i titoli in evidenza oggi: ** Sunoco , la giapponese Seven & I Holding ha annunciato l'acquisizione dei negozi e delle stazioni di servizi di Sunoco per circa 3,3 miliardi di dollari. ** Advanced Micro devices , Goldman sachs ha avviato la copertura del titolo con la raccomandazione di "Sell" e un prezzo obiettivo di 11 dollari. ** Ford ha reso noto l'intenzione di lanciare in Cina un modello di auto ibrida ricaricabile nel 2018 e un Suv totalmente elettrico nell'arco di cinque anni. ** Amazon.com , il fondatore del gruppo di commerciale online, Jeff Bezos, ha dichiarato che venderà ogni anno azioni pari a circa un miliardo di dollari con l'obiettivo di finanziarie la società di lanci nello spazio, Blue Origin. ** Celadon Group ha perso ieri oltre il 20% del suo valore dopo la pubblicazione di una nota da parte di Prescience Point Research che stima il valore delle azioni della società di trasporto pari a zero. ** Tenax Therapeutics balza del 30% nel pre borsa dopo l'annuncio che la società ha rivisto le alternative strategiche e ha fornito un aggiornamento sul business. Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon la parola "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia