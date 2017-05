BORSA USA positiva dopo dati Adp forti, bene banche

Il dato Adp ha mostrato a marzo la creazione di 263.000 posti di lavoro nel settore privato, più di febbraio e decisamente sopra le attese degli economisti. L'indicatore è tradizionalmente visto come un anticipatore dei numeri relativi agli occupati non agricoli -- in agenda venerdì -- che comprendono sia il comparto pubblico e che quello privato.

** Gli indici continuano comunque a muoversi in un range piuttosto stretto, come hanno fatto per gran parte di questa settimana, con gli investitori restii a grosse scommesse in vista dell'atteso incontro tra Trump e il presidente cinese Xi Jinping, che inizia domani.