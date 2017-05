Wall Street - Stocks to watch del 5 aprile

5 aprile (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono in lieve ribasso in attesa dell'incontro in settimana tra il presidente Usa Donald Trump e la sua controparte cinese Xi Jinping. Attenzione inoltre per la pubblicazione dei verbali dell'ultimo incontro della Federal Reserve, al termine del quale la banca centrale aveva deciso di alzare i tassi. Attorno alle 13,30 italiane, il futures e-minis sullo S&P 500 perde lo 0,13%, quello sul Nasdaq lo 0,14% e quello sul Dow Jones lo 0,04%. Sul mercato obbligazionario, il benchmark decennale è sostanzialmente piatto e rende il 2,3516%. Tra i titoli in evidenza oggi: ** JAB Holdings, proprietaria di Caribou Coffee e Peet's Coffee & Tea, ha annunciato che acquisterà la catena di panetterie PANERA BREAD in un'operazione da 7,5 miliardi di dollari, incluso il debito. ** Ieri sera QUALCOMM ha annunciato di aver ottenuto il via libera dalle autorità antitrust americane all'acquisto di NXP SEMICONDUCTORS , leader a livello globale nei chip per il settore automobilistico. ** Nel pre-borsa il titolo Innocoll sale di quasi il 65% a 3 dollari sulla scia dell'annuncio che sarà acquisita da Gurnet Point. ** WALGREENS BOOTS ALLIANCE cede poco oltre l'1% nel pre-borsa dopo la pubblicazione dei risultati. ** PLUG POWER sale di oltre il 100% nel pre-market dopo che Amazon ha acquisito diritti per comprare una quota nella società. Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon la parola "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia