Wall Street - Stocks to watch del 4 aprile

4 aprile (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono in calo, con gli investitori preoccupati della effettiva capacità del presidente Donald Trump di realizzare i suoi piani e dell'esito dell'incontro con il presidente cinese Xi Jinping questa settimana. Sul fronte macro il calendario odierno prevede i dati della bilancia commerciale di febbraio (alle 14,30 italiane) e gli ordini all'industria, sempre relativi a febbraio (alle 16,00). Attorno alle 13,40 italiane, il futures e-minis sullo S&P 500 perde lo 0,38%, quello sul Nasdaq lo 0,39% e quello sul Dow Jones lo 0,31%. Sul mercato obbligazionario, il benchmark decennale sale di 9/32 e rende il 2,316%, il trentennale avanza di 14/32 con un rendimento del 2,961%. Tra i titoli in evidenza oggi: ** Il produttore di borse e accessori KATE SPADE & CO dedicherà ancora qualche settimana a negoziare la potenziale vendita della società dopo aver ricevuto la scorsa settimana un'offerta da COACH , secondo quanto riferito ieri da tre fonti. ** La francese DANONE ha ottenuto il via libera dell'antitrust Usa per l'acquisto del produttore di alimenti biologici americano WHITEWAVE FOODS , ha annunciato il dipartimento di Giustizia. ** BANK OF AMERICA arretra dell'1,4% nel pre borsa dopo che Citigroup ne ha tagliato il rating a 'neutral' da 'buy'. ** In calo del 5,2% anche URBAN OUTFITTERS che Citigroup ha declassato a 'neutral' da 'buy'. ** Sempre un downgrade (a "underweight" da "sector weight"), in questo caso di Pacific Crest, spinge NVIDIA in calo del 3,4%. ** PARATEK PHARMACEUTICALS balza del 41% nel pre borsa sulla scia del successo del suo antibiotico chiave in uno studio.