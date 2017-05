BORSA USA poco mossa, attesa per trimestrali, colloqui Trump-Xi

3 aprile (Reuters) - Gli indici di Wall Street sono poco mossi oggi, con gli investitori in attesa delle trimestrali e delle implicazioni dell'incontro che si attende "molto difficile" tra il presidente Usa Donald Trump e quello cinese Xi Jinping.

**Novocure balza di oltre il 50% dopo aver annunciato l'avanzamento di una cura per il tumore al pancreas.

