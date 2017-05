Wall Street - Stocks to watch del 31 marzo

31 marzo (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono in lieve ribasso, facendo pensare a un avvio di seduta all'insegna dell'incertezza. L'agenda macroeconomica prevede i consumi personali, i redditi personali (attesi in rialzo dello 0,4% rispetto al mese precedente) e l'indice prezzi Pce (stimato in crescita dello 0,2% congiunturale) di febbraio; in calendario anche l'indice Pmi Chicago di marzo, che dovrebbe attestarsi a 56,9, e l'indice finale sulla fiducia dei consumatori, calcolato dall'Università del Michigan, sempre del mese in corso, stimato a 97,6. Attorno alle 12,30 italiane, il futures e-minis sullo S&P 500 perde 6 punti (-0,25%), il contratto di riferimento sul Nasdaq scende di 8,75 punti (-0,16%) e il derivato sul Dow Jones arretra di 41 punti (-0,2%). Il mercato obbligazionario è stabile: il benchmark decennale è invariato e rende il 2,42%. Tra i titoli in evidenza oggi: ** CONOCOPHILLIPS ha ceduto a Cenovus Energy asset nelle sabbie bituminose e nel gas naturale per 13,3 miliardi di dollari. ** Janssen Holding, controllata di JOHNSON & JOHNSON , ha annunciato che l'offerta pubblica su Actelion si è conclusa con successo. ** Jeff Immelt, ceo di GENERAL ELECTRIC , scende in campo contro l'amministrazione Trump, che ha confermato di voler rivedere le politiche ambientali, di fatto contestando il riscaldamento globale: "Noi crediamo nella scienza", ha detto Immelt. Il manager, inoltre, ha difeso la globalizzazione e sponsorizzato le relazioni tra Washington e la Cina. ** Secondo quanto riporta Nikkei, l'operatore di private equity Silver Lake e BROADCOM hanno offerto 17,9 miliardi di dollari per acquisire la divisione chip di Toshiba . Una fonte a conoscenza del dossier ha detto a Reuters che Toshiba ha ricevuto circa dieci manifestazioni d'interesse, tra cui quelle di WESTERN DIGITAL , MICRON TECHNOLOGY e SK Hynix . ** Danone ha annunciato la cessione della filiale americana Stonyfield per facilitare il closing dell'acquisizione di WHITEWAVE FOODS . ** Imperial Bank of Commerce ha alzato del 20% l'offerta per PRIVATEBANCORP , portandola a 4,9 miliardi di dollari. ** BLACKSTONE e Prudential hanno acquisito dal governo britannico un portafoglio di mutui erogati dalla società fallita Bradford & Bingley per 14,67 miliardi di dollari. ** DUPONT ha annunciato un accordo con FMC per vendere una porzione significativa del business per la protezione dei raccolti e, contestualmente, acquisire da Fmc asset nella sanità e nell'alimentazione. L'intesa prevede che Fmc paghi a DuPont 1,2 miliardi di dollari in contanti e working capital per 425 milioni di dollari. ** Il fondo Shah Capital Opportunity ha messo sul piatto 2,15 dollari per azione al fine di acquisire UTSTARCOM HOLDINGS . ** Macquarie ha avviato la copertura di TEXAS INSTRUMENTS , NVIDIA e ADVANCED MICRO DEVICES con neutral. Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana, con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon le parole "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia