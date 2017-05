BORSA USA in lieve rialzo su bancari dopo Pil, attesa per trimestrali

30 marzo (Reuters) - Gli indici di Wall Street sono lievemente in rialzo dopo la terza lettura del Pil Usa del quarto trimestre 2016, che sottolinea la forza dell'economia, mentre gli investiori guardano alla nuova stagione di risultati trimestrali.

Bank of America, Citigroup e JPMorgan sono in rialzo tra lo 0,8 e l'1,6%, mentre il rialzo dell'1,4% di Goldman Sachs spinge il Dow.

Sette su undici dei principali settori dell'S&P sono in rialzo.

** Lululemon Athletica sprofonda del 21,3% dopo aver annunciato che le vendite comparabili del primo trimestre sono attese in calo.

