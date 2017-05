BORSA USA debole ma sopra minimi mattina, giù finanziari, su DuPont-Dow Chemical

Tuttavia il Dow Jones si avvia a segnare l'ottavo giorno di fila in calo sui dubbi che Trump sia davvero in grado di rispettare la sua agenda economica dopo aver fallito sulla riforma sanitaria.

"È il mattoncino che fa cadere parte della torre, come nel gioco Jenga. Ma non si può dire che il gioco sia finito", spiega Robert Pavlik, strategist di Boston Private Wealth.

** Particolarmente colpiti dalla lettere i titoli finanziari che erano stato i principali beneficiari del rally post elezioni da novembre. Perdite vicine al 3% per MORGAN STANLEY, superiori all'1,5% per BANK OF AMERICA e GOLDMAN SACHS .