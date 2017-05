BORSA USA positiva su settore alta tecnologia, atteso voto Congresso

24 marzo (Reuters) - Andamento positivo sull'azionario Usa grazie al rialzo delle azioni del settore alta tecnologia, in attesa del voto sulla riforma sanitaria, considerato un test importante per il presidente Donald Trump.

** Ieri non era chiaro se la riforma aveva supporto sufficiente al Congresso e Trump ha minacciato i suoi di lasciare in vigore la legislazione voluta da Barack Obama se il suo progetto non trovasse l'approvazione dell'aula.