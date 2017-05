WALL STREET-Stocks to watch del 24 marzo

24 marzo (Reuters) - I futures sull'azionario Usa sono in leggero rialzo, sostenuti dall'apprezzamento delle quotazioni del greggio. C'è attesa per il voto sulla riforma della sanità vista come un test cruciale della capacità del presidente Donald Trump di far passare al Congresso la propria agenda di riforme a favore della crescita, che includono tagli alle imposte e spesa in infrastrutture.