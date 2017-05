Wall Street - Stocks to watch del 22 marzo

22 marzo (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono piatti, facendo presagire un avvio senza scossoni per gli indici americani. Sul fronte macro, attesi l'indice prezzi case gennaio alle 14,00, le vendite immobiliari in corso febbraio alle 15,00 e le scorte settimanali prodotti petroliferi Eia alle 16,30. Intorno alle 13,30 italiane il futures e-minis sullo S&P 500 segna -0,14%, il contratto di riferimento sul Nasdaq -0,04%, il derivato sul Dow Jones -0,15%. Sul mercato obbligazionario i Treasuries decennali avanzano di 4/32 e rendono il 2,4176%, i trentennali salgono di 10/32 con un rendimento del 3,0326%. Tra i titoli in evidenza oggi: ** Ppg Industries , Akzo Nobel ha respinto una nuova offerta di acquisto da parte del gruppo americano, pari a 22,4 miliardi di euro, definendola insufficiente. ** Nike ha reso noto ricavi trimestrali sotto le attese a causa della concorrenza sul mercato americano da parte dei rivali Adidas e Under Armour. Il titolo della principale società di prodotti sportivi al mondo ha ceduto il 4% nel pre borsa. ** Sears Holdings , ex primo distributore negli Stati Uniti, ha avvertito che la propria capacità di proseguire l'attività è messa a rischio dopo anni di perdite e di cali nelle vendite. Il titolo cede il 6,5% a 8,51 dollari nel pre borsa. ** Fedex ha annunciato un utile netto trimestrale inferiore alle attese, ma è ottimista sui margini a breve termine. Il titolo ha guadagnato il 2,6% nel post borsa. ** Chevron . La cinese Sinopec ha concluso l'acquisto del 75% degli asset sudafricani di Chevron, in particolare una raffineria al Capo e 820 stazioni di servizio per circa 900 milioni di dollari. Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon la parola "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia