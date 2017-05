BORSA USA in ribasso, pesanti banche e materie prime, vendite generalizzate

L'impressione è che il mercato abbia colto un'occasione per far scattare le prese di beneficio e monetizzare parte dei progressi registrati negli ultimi mesi.

** Crescono i timori che l'amministrazione Trump non abbia la forza per far approvare dal congresso la riforma del servizio sanitario così come vorrebbe il presidente, dato che i parlamentari repubblicani hanno rivisto la legge. Ne risentono i titoli del settore: Tenet Healthcare cede il 3,5% circa e Community Healthcare Systems il 5,8% circa.