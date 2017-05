Wall Street - Stocks to watch del 21 marzo

21 marzo (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono in rialzo in una seduta che vede un rimbalzo dei prezzi del petrolio e attende nuovi interventi di funzionari della Federal Reserve, i cui commenti saranno analizzati per scorgere segnali sul percorso di rialzi dei tassi. Con la stretta annunciata la scorsa settimana la Fed ha confermato le proiezioni che indicano altri due rialzi nel corso di quest'anno, anziché tre attesi dal mercato. Oggi è in agenda l'intervento del presidente Fed di Kansas City George, quello della Fed di Cleveland Mester e quello della Fed di Boston Rosengren. Il sentiment del mercato è rafforzato anche dalla positiva performance del candidato di centro alle presidenziali francesi, Emmanuel Macron, nel primo dibattuito televisivo, che alimenta le aspettative su una sua vittoria contro la candidata di estrema destra Marine Le Pen. Intorno alle 13,30 italiane il futures e-minis sullo S&P 500 segna +0,15%, il contratto di riferimento sul Nasdaq +0,18%, il derivato sul Dow Jones 0,05%. Sul mercato obbligazionario i Treasuries decennali arretrano di 6/32 e rendono il 2,49%, i trentennali cedono 12/32 con un rendimento del 3,108%. Tra i titoli in evidenza oggi: ** GENERAL MILLS è debole nel pre borsa dopo che il produttore dei cereali Cheerios ha riportato un calo del 5,2% delle vendite trimestrali, peggiore delle attese. ** LENNAR Corp ha annunciato un utile trimestrale migliore delle stime grazie ad mercato immobiliare Usa che sta beneficiando del miglioramento del mercato del lavoro e della crescita dei salari. ** PAIN THERAPEUTICS ha annunciato di avere ricevuto indicazioni positive da parte delle autorità di regolamentazione per il farmaco Remoxy ER. ** Jp Morgan ha alzato il target price su NIKE a 61 dollari da 57 dollari prima della pubblicazione dei risultati attesi oggi dopo la chiusura di borsa. ** ESPERION THERAPEUTICS è in rialzo dell'1,8% nel pre borsa dopo che Jp Morgan ha rivisto al rialzo il target price sul titolo. . Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon la parola “Pagina Italia” o “Panorama Italia”. Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia