BORSA USA poco mossa, mercato valuta comunicato G20, in calo petroliferi

20 marzo (Reuters) - La borsa Usa è poco mossa in un mercato che rimane cauto dopo la decisione del G20 di abbandonare l'impegno a evitare il protezionismo e che risente anche del calo dei prezzi del petrolio. Dopo non essere riusciti a trovare un accordo a favore del libero scambio, i ministri finanziari e i banchieri centrali delle più grandi economie del mondo hanno rivolto solo un accenno al tema nel comunicato di sabato assecondando il crescente protezionismo Usa.

** La borsa statunitense è in rally dopo che l'elezione del presidente Donald Trump ha spinto gli investitori a scommettere sul piano di riforma fiscale e sui tagli alla regolamentazione. Gli analisti temono tuttavia che la nuova amministrazione stia utilizzando gran parte del suo peso politico per far approvare una riforma sanitaria proposta dai repubblicani.