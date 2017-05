Wall Street - Stocks to watch del 20 marzo

20 marzo (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono marginalmente negativi in un mercato cauto dopo la decisione del G20 di abbandonare l'impegno a evitare il protezionismo. L'attenzione durante la settimana sarà rivolta ai numerosi interventi di funzionari della Federal Reserve, tra cui anche la presidente Janet Yellen giovedì. Oggi intanto è in agenda un discorso sull'economia del presidente della Fed di Chicago Charles Evans. Venerdì la borsa Usa ha chiuso lievemente debole, con il Dow Jones in calo dello 0,1% e l'S&P 500 dello 0,13%, mentre il Nasdaq ha terminato la seduta piatto. Intorno alle 12,45 italiane il futures e-minis sullo S&P 500 segna -0,12%, il contratto di riferimento sul Nasdaq -0,02%, il derivato sul Dow Jones -0,03%. Sul mercato obbligazionario i Treasuries decennali arretrano di 2/32 e rendono il 2,51%, i trentennali cedono 6/32 con un rendimento del 3,123%. Tra i titoli in evidenza oggi: ** ARRAY BIOPHARMA lascia sul terreno il 22% negli scambi prima dell'avvio ufficiale della borsa dopo che J.P. Morgan ne ha tagliato il prezzo obiettivo. ** Balza invece del 9% SPROUTS FARMERS MARKET sulla scia di indiscrezioni di Bloomberg su colloqui preliminari per una fusione con Albertsons Cos. ** ADVANCED MICRO DEVICES sale dell'1,9% nel pre borsa dopo che Jefferies e Susquehanna hanno alzato il target price. ** Il film "La bella e la bestia" di WALT DISNEY ha incassato 170 milioni di dollari al suo debutto questo weekend, segnando un nuovo record per una nuova uscita nel mese di marzo. ** IBM ha annunciato ieri un accordo di partnership con il conglomerato cinese Dalian Wanda Group per la fornitura di servizi 'cloud' alle società cinesi. ** APPLE potrebbe salire di un altro 10% in borsa nei prossimi sei mesi grazie alla crescita delle attività di servizi, secondo quanto scritto da Barron's. ** ELI LILLY ha annunciato oggi risultati positivi di uno studio chiave che combina il suo farmaco sperimentale contro il cancro al seno con un altro trattamento di uso comune. Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon la parola "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia