Wall Street - Stocks to watch del 17 marzo

17 marzo (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono poco mossi, con gli investitori in attesa di nuovi elementi in grado di indirizzare i mercati dopo che mercoledì la Federal Reserve ha alzato i tassi di interesse per la prima volta quest'anno. L'attenzione adesso è rivolta ai dati economici mentre si cerca maggiore chiarezza sulle politiche proposte dal presidente Donald Trump in materia di tagli fiscali e allentamento della regolamentazione. Il calendario macro odierno prevede il dato sulla produzione industriale, per cui è atteso un rimbalzo dello 0,2% in febbraio dopo il calo dello 0,3% del mese precedente. In agenda anche il leading indicator sempre relativo al mese scorso e la stima sulla fiducia dei consumatori a marzo a cura dell'Università del Michigan. Ieri la borsa Usa ha chiuso in lieve ribasso, appesantita dai titoli 'healthcare' su cui sono scattate le prese di beneficio dopo la buona performance messa a segno da inizio anno. Intorno alle 12,50 italiane il futures e-minis sullo S&P 500 segna -0,05%, il contratto di riferimento sul Nasdaq +0,06%, il derivato sul Dow Jones +0,03%. Sul mercato obbligazionario i Treasuries decennali guadagnano 2/32 e rendono il 2,517%, i trentennali avanzano di 7/32 con un rendimento del 3,124%. Tra i titoli in evidenza oggi: ** TIFFANY & CO sale dell'1,4% negli scambi prima dell'avvio ufficiale di borsa sulla scia dei dati sulle vendite trimestrali, in crescita dell'1,3%. ** In rialzo del 4,5% VALEANT dopo che ValueAct Capital ha alzato la sua partecipazione nel gruppo farmaceutico. ** Balza del 5,6% nel preborsa ADOBE SYSTEMS dopo che vari broker ne hanno alzato il target price in seguito ai risultati annunciati ieri sera. ** THRESHOLD PHARMACEUTICALS mette a segno un progresso superiore al 39% grazie all'accordo per un'integrazione con Molecular Templates. ** GALENA BIOPHARMA nel pre borsa avanza di oltre il 27% dopo la presentazione di dati positivi in un test clinico.