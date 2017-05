Wall Street - Stocks to watch del 16 marzo

16 marzo (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono in rialzo dopo che la Federal Reserve ha aumentato i tassi e ha detto di non aver fretta di praticare una nuova stretta. In seguito alla forza del mercato del lavoro e a un'inflazione appena sotto l'obiettivo del 2%, la banca centrale ieri ha portato il costo del denaro dallo 0,75 all'1%. La Fed rimane fedele al suo piano che comporta due nuovi aumenti quest'anno e altri tre nel 2018. Intorno alle 13 italiane, il futures e-minis sullo S&P 500 segna +0,2%, il contratto di riferimento sul Nasdaq +0,25%, il derivato sul Dow Jones +0,29%. Sul mercato obbligazionario i Treasuries decennali perdono 5/32 e rendono il 2,524%, i trentennali di 18/32 con un rendimento del 3,132%. Tra i titoli in evidenza oggi: ** Le azioni delle banche principali, che ieri hanno perso terreno sui timori per un atteggiamento troppo morbido da parte della Fed sui tassi, oggi nel premarket segnano rialzo compresi tra +0,5 e +1,5% ** TESLA sale del 2,3% nel premarket dopo aver annunciato un aumento di capitale da 1,15 miliardi di dollari in vista di un'accelerazione nel lancio della nuova berlina ** BIOGEN cala del 2,2% dopo che Morgan Stanley e Leerink hanno ridotto il giudizio sulla società e hanno tagliato il prezzo obiettivo. ** DOLLAR GENERAL sale del 5%, dopo il balzo del 13,7% delle vendite del trimestre ** ORACLE ha pubblicato ieri risultati superiori alle attese e Ubs ha aumentato il target price. Il titolo guadagna nel preborsa 6%. Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon la parola "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia