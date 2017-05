Wall Street - Stocks to watch del 15 marzo

15 marzo (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono in marginale rialzo in attesa dell'incontro del comitato di politica monetaria della Federal Reserve, al termine della quale si attende un aumento dei tassi di interesse, il secondo in tre mesi. La banca centrale diffonde una nota alle ore 19 e Janet Yellen terrà una conferenza stampa mezz'ora dopo. I prezzi già incorporano oltre il 90% di probabilità di un aumento di 25 punti base, secondo l'andamento dei futures Fed e il mercato attende indicazioni sulle prossime mosse. L'economia Usa si è rafforzata, con l'occupazione su livelli di pieno impiego e inflazione in miglioramento. I mercati scommettono anche su un ulteriore rilancio dell'economia grazie alle misure del presidente Donald Trump. Intorno alle 14 italiane, il futures e-minis sullo S&P 500 segna +0,24%, il contratto di riferimento sul Nasdaq +0,22%, il derivato sul Dow Jones +0,17%. Sul mercato obbligazionario i Treasuries decennali salgono di 5/32 e rendono il 2,578%, i trentennali di 15/32 con un rendimento del 3,148%. Tra i titoli in evidenza oggi: ** TWITTER perde lo 0,8% dopo la notizia dell'hackeraggio di alcuni importanti account. ** RUBICON PROJECT -23,12% dopo i dati deboli del trimestre. ** NEOPHOTONICS perde il 13,86%, dopo le previsioni sui ricavi del primo trimestre più deboli delle attese. ** FREEPORT-MCMORAN +1,63% dopo l'annuncio del sindacato, secondo cui uno sciopero in una delle principali miniere di Cerro Verde, in Peru, potrebbe terminare la prossima settimana se il ministro del Lavoro lo dichiara illegale. ** FINISAR +2,18%, dopo l'upgrade di Brokerage Jefferies a "buy". ** EVERI HOLDINGS +7,72%, sull'upgrade di Brokerage Telsey Advisory ad "outperform" da "market perform". Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon la parola "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia