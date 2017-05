BORSA USA, indici in calo in attesa di decisione Fed su tassi

14 marzo (Reuters) - Gli indici di Wall Street sono in calo nelle prime ore di contrattazioni, in attesa di conoscere le decisioni del comitato di politica monetaria della Fed, che domani potrebbe aumentare i tassi di interesse per la prima volta quest'anno.

L'incontro di due giorni del Fomc inizia oggi e si conclude domani. Secondo i trader c'è una probabilità del 90% che i tassi vengano alzati di un quarto di punto, dal momento che l'inflazione sta salendo e il mercato del lavoro mostra segni di forza.

"Prima di eventi importanti come la Fed, di solito i grandi investitori non si muovono con determinazione in una decisione o nell'altra", commenta Adam Sarhan, chief executive officer di 50 Park Investments, in Florida.

Intorno alle 16,05 ora italiana, il Dow Jones scende dello 0,31%, l'S&P 500 dello 0,5% mentre il Nasdaq Composite perde lo 0,58%.

** VALEANT cede l'11,6% dopo che l'investitore miliardario William Ackman ha detto che il suo hedge fund, Pershing Square Capital Management, ha venduto l'intera partecipazione nella società.

** Il produttore di scarpe e accessori DSW sale del 4,2% sulla scia di un utile trimestrale superiore alle attese.

** Cede il 3,8% HALLIBURTON dopo che il quotidiano finanziario Finansavisen ieri sera ha scritto che il gruppo sarebbe vicino a firmare un accordo per acquistare Aker Solutions o la sua divisione chiave sottomarina.

** Il processore di pagamenti elettronici Euronet Worldwide si è offerto di acquistare il servizio di trasferimento di denaro MoneyGram per oltre 1 miliardo di euro, superando l'offerta di Ant Financial Services Group, affiliata della cinese Alibaba Group Holding Ltd.