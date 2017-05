Wall Street - Stocks to watch del 14 marzo

14 marzo (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street trattano in marginale ribasso in attesa dei due giorni di riunione di politica monetaria della Federal Reserve, al termine della quale ci si attende che l'istituto centrale annunci un aumento dei tassi di interesse. Gli indici di Wall Street sono rimasti entro un range stretto da inizio mese con gli investitori che si preparano a tassi più alti sulla scia di una serie di commenti poco accomodanti da parte di funzionari Fed. Ieri la borsa Usa ha chiuso piatta una seduta che ha visto l'S&P trattare nel range più stretto di quest'anno, con l'attenzione tutta focalizzata sul meeting Fed. Il mercato si interroga sulle prossime mosse della banca centrale e sulla possibilità di una politica più aggressiva di quanto inizialmente previsto, in un contesto in cui i dati macro mostrano segnali di miglioramento e le riforme fiscali proposte dal presidente Donald Trump potrebbero offrire una spinta all'economia. Intorno alle 13,00 italiane, il futures e-minis sullo S&P 500 segna -0,22%, il contratto di riferimento sul Nasdaq cede lo 0,16% e il derivato sul Dow Jones arretra dello 0,18%. Sul mercato obbligazionario i Treasuries decennali perdono 2/32 e rendono il 2,615%, i trentennali arretrano di 3/32 con un rendimento del 3,198%. Tra i titoli in evidenza oggi: ** VALEANT lascia sul terreno oltre il 13% in scambi del pre market molto vivaci dopo che l'investitore miliardario William Ackman ha detto che il suo hedge fund, Pershing Square Capital Management, ha venduto l'intera partecipazione nella società. ** Il produttore di scarpe e accessori DSW sale del 3,4% sulla scia di un utile trimestrale superiore alle attese. ** In rialzo di circa un punto percentuale nel pre borsa HALLIBURTON dopo che il quotidiano finanziario Finansavisen ieri sera ha scritto che il gruppo sarebbe vicino a firmare un accordo per acquistare Aker Solutions o la sua divisione chiave sottomarina. ** ARRIS INTERNATIONAL balza di circa il 4% dopo la promozione a "buy" di Goldman Sachs e OPKO HEALTH guadagna intorno al 3% sull'avvio di copertura da parte di Guggenheim con "buy". Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon la parola "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia