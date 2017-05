BORSA USA poco mossa, investitori si preparano a possibile rialzo tassi

13 marzo (Reuters) - Gli indici di Wall Street sono poco mossi oggi, con gli investitori che preferiscono non scommettere in vista dell'atteso aumento dei tassi di interesse da parte della Federal Reserve a metà settimana.

**Mobileye balza di quasi il 30% dopo l'annuncio che Intel acquisterà la società per 15,3 miliardi di dollari. Intel perde il 2%.

**Cempra, specialista nello sviluppo di strumentazione medica, sale del 3,4% dopo aver dato mandato a Morgan Stanley per procedere ad una valutazione delle sue opzioni strategiche.

Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon la parola “Pagina Italia” o “Panorama Italia” Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia