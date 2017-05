Wall Street - Stocks to watch del 13 marzo

13 marzo (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono poco mossi in attesa della decisione della Federal Reserve sul rialzo dei tassi di interesse attesa per mercoledì 15. Il Federal Open Market Committee, l'organismo che decide le politiche monetarie della Fed, si riunirà domani per il consueto incontro di due giorni e il mercato si attende che decida di alzare i tassi di un quarto di punto a 0,75-1%. I dati di venerdì scorso sull'occupazione Usa hanno infatti mostrato la forza del mercato del lavoro e che l'economia è in grado di assorbire un rialzo dei tassi. Secondo i trader, al 94% la presidente della Fed Janet Yellen annuncerà un rialzo mercoledì prossimo. Gli investitori presteranno particolare attenzione al suo discorso per cogliere indizi sulla possibilità che la Fed diventi più aggressiva con il miglioramento dell'economia. I prezzi del greggio in calo potrebbero tuttavia mettere una certa pressione sul mercato. Attorno alle 13,35 italiane, il futures e-minis sullo S&P 500 segna +0,04%, il contratto di riferimento sul Nasdaq è piatto e il derivato sul Dow Jones sale dello 0,07%. Il mercato obbligazionario vede prezzi in lieve calo: il benchmark decennale perde 1/32 e rende il 2,5856%. Tra i titoli in evidenza oggi: ** Mobileye , produttore israeliano di software per l'assistenza alla guida, sale di oltre il 30% nel pre-borsa dopo che Intel ha annunciato che l'acquisterà per 15,3 miliardi di euro di equity value (63,54 dollari per azione, un premio del 34,4% rispetto alla chiusura di venerdì). Intel è in calo nel pre-market. Gli altri produttori di chip registrano andamenti non uniformi. ** Boeing cede l'1% circa nel pre-borsa dopo il downgrade di Morgan Stanley a "equal-weight" da "overweight". ** Gartner avanza di quasi il 6% nel pre-market dopo che RBC ha inserito il titolo tra i suoi "top pick" degli "outperform". Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon la parola "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia