Wall Street - Stocks to watch del 10 marzo

10 marzo (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono in lieve rialzo, con gli investitori che si preparano al dato sull'occupazione Usa, in vista del possibile aumento dei tassi. Un dato forte rafforzerebbe l'idea che l'economia è in grado di assorbire una mossa in senso restrittivo. Un sondaggio Reuters con economisti prevede una media di 190.000 nuovi posti di lavoro nei settori pubblico e privato il mese scorso, dopo i 227.000 di gennaio. Il tasso di disoccupazione è previsto al 4,7%, il nono mese consecutivo sotto la soglia del 5%, considerato come livello di piena occupazione. Il comitato di politica monetaria della Fed si riunisce martedì e mercoledì della prossima settimana. Attorno alle 14,10 italiane, il futures e-minis sullo S&P 500 , il contratto di riferimento sul Nasdaq e il derivato sul Dow Jones salgono dello 0,3%. Il mercato obbligazionario vede prezzi in lieve calo: il benchmark decennale perde 4/32 e rende il 2,61%. Tra i titoli in evidenza oggi: ** Le azioni delle principali banche, incluse Goldman Sachs , Bank of America e Morgan Stanley sono positive, in un mercato sottile in attesa dei dati. ** Alexandria Real Estate Equities perde il 5,8% a 107,90 dollari, dopo che REIT ha fissato il prezzo di un'offerta da 6,1 milioni di azioni a 108,55 dollari. ** Finisar lascia sul terreno quasi il 17%, dopo previsioni deludenti su ricavi e utili del trimestre. Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana, con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon le parole "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia