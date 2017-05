BORSA USA piatta, si guarda a dati occupazione, meeting su tassi

9 marzo (Reuters) - Gli indici di Wall Street sono poco mossi, con gli investitori in attesa dei dati dell'occupazione di domani che potrebbero aumentare le possibilità di un aumento dei tassi di interesse la prossima settimana.

Sette degli 11 principali settori S&P sono in rialzo, guidati dai finanziari.

**Staples perde il 4,6% dopo aver annunciato che chiuderà 70 negozi in nord America nel 2017.

**Time perde l'1,3% dopo che un gruppo di investitori guidati da Edgar Bonfman Jr ha rinunciato a fare un'offerta per il gruppo editoriale, che pubbica tra gli altri People e Sport Illustrated, giudicando troppo alto il prezzo richiesto da Time, secondo quanto riferito da una fonte.

Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon la parola “Pagina Italia” o “Panorama Italia” Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia