Wall Street - Stocks to watch del 9 marzo

9 marzo (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono in lieve ribasso, facendo pensare a un avvio di seduta all'insegna dell'incertezza. L'agenda macroeconomica prevede il dato sulle richieste settimanali di sussidi alla disoccupazione, che dovrebbero attestarsi a 235.000, e i prezzi all'import e all'export di febbraio, stimati, rispettivamente, in crescita dello 0,1% e in calo dello 0,2% nei confronti del mese precedente. Attorno alle 12,35 italiane, il futures e-minis sullo S&P 500 perde 2,75 punti (-0,12%), il contratto di riferimento sul Nasdaq scende di 5,25 punti (-0,1%) e il derivato sul Dow Jones arretra di 30 punti (-0,14%). Il mercato obbligazionario vede prezzi in lieve calo: il benchmark decennale perde 2/32 e rende il 2,56%. Tra i titoli in evidenza oggi: ** STAPLES ha chiuso il quarto trimestre con un utile per azione normalizzato di 25 cent. Il dato include costi straordinari ante-imposte per 791 milioni di dollari. ** Il gruppo chimico olandese Akzo Nobel ha respinto l'offerta da 22 miliardi di dollari presentata da PPG INDUSTRIES . ** Il braccio di venture capital di ALPHABET ha investito in Currencycloud, startup britannica che fornisce tecnologie per i pagamenti transnazionali. ** Secondo una fonte vicina alla situazione, un gruppo di investitori, guidato da Edgar Bronfman Jr, ha ritirato l'offerta per il gruppo editoriale TIME . ** Il gruppo tedesco Linde ha detto che il progetto di fusione con PRAXAIR procede come da tabella di marcia. ** Secondo quanto scritto da organi di stampa vietnamiti, COCA-COLA ha in programma di investire ulteriori 285 milioni di dollari nel paese asiatico, portando il totale a 1 miliardo. ** Da documenti consultati da Reuters emerge che WhatsApp, sistema di messaggistica che fa capo a FACEBOOK , sta testando un sistema che consentirebbe alle imprese di contattare direttamente gli utenti. ** EXXON MOBIL acquisterà da Eni la partecipazione del 25% dell'area 4 nell'offshore del Mozambico. La major petrolifera italiana detiene indirettamente una quota del 50% nel blocco attraverso una partecipazione del 71,4% in Eni East Africa, la quale, a sua volta, detiene il 70% della concessione Area 4. Le condizioni concordate prevedono un prezzo di circa 2,8 miliardi di dollari. ** Jefferies ha alzato il target price di IBM a 145 da 125 dollari, confermando underperform. ** Ubs ha tagliato il rating di GILEAD SCIENCES a neutral da buy, portando l'obiettivo di prezzo a 72 da 118 dollari. Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana, con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon le parole "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia