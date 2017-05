BORSA USA poco mossa, investitori attendono dati lavoro di venerdì

8 marzo (Reuters) - Gli indici di Wall Street sono poco mossi oggi, con gli investitori che attendono il dato sugli occupati non agricoli, previsto per venerdì, dopo che quello sull'occupazione del settore privato migliore delle attese ha rafforzato le possibilità di un aumento dei tassi di interesse la prossima settimana.

Otto degli 11 principali settori 11 S&P sono in ribasso.

**L'indice finanziario dell'S&P 500 sale dell'1,14%, guidato dai guadagni di Bank of America, Citigroup e Wells Fargo.

**Goldman Sachs è in testa al Dow con un +0,9%.

**Caterpillar scende dell'1,2% dopo che il New York Times ha detto di aver visionato un rapporto commissionato dal governo Usa che accusa la società di frode fiscale.

