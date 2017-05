Wall Street - Stocks to watch dell'8 marzo

8 marzo (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono poco mossi segnalando un mercato cauto in attesa dei dati mensili Adp sugli occupati del settore privato. Il dato anticipa quello chiave di venerdì sugli occupati redatto dal Dipartimento del Lavoro, che verrà monitorato dagli investitori per confermare o meno l'aspettativa di un nuovo rialzo dei tassi da parte di Federal Reserve già al meeting della prossima settimana. Sempre sul fronte macro il calendario odierno prevede, tra gli altri dati, la revisione del costo del lavoro e produttività del quatro trimestre e le vendite all'ingrosso per il mese di gennaio. Intorno alle 14,00 italiane il futures e-minis sullo S&P 500 è in frazionale rialzo dello 0,02%, quello sul Dow Jones dello 0,01% e il contratto di riferimento sul Nasdaq dello 0,03%. Sul mercato obbligazionario il benchmark decennale cede 9/32 e rende il 2,54%; il trentennale perde 18/32 con un tasso del 3,14%. Tra i titoli in evidenza oggi: ** URBAN OUTFITTER perde oltre il 5% nel premarket dopo i risultati sotto le attese che hanno portato William Blair ad abbassare il ratig sul titolo e altri broker a tagliare i target price. ** EXPRESS scivola dell'8% negli scambi del premarket dopo che il retail dell'abbigliamento ha diffuso i risultati del quarto trimestre chiuso con un utile per azione di 0,29 dollari e l'outlook sul primo trimestre e sull'intero anno inferiori alle attese degli analisti. ** CIENA ha annunciato i conti del primo trimestre con un utile per azione adjusted di 0,26 dollari. Il titolo perde il 5% nel premarket sulla scia dei risultati che hanno evidenziato vendite sotto le attese. ** GEO GROUP in deciso calo nel preborsa dopo l'annuncio di un'offerta sul mercato di 6 milioni di titoli ordinari, all'incirca pari all'8% del totale delle azioni in circolazione. . Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon la parola “Pagina Italia” o “Panorama Italia”. Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia