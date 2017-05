Wall Street - Stocks to watch del 7 marzo

7 marzo (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street si muovono in moderato ribasso, in un mercato più cauto dopo i nuovi record visti la scorsa settimana e in attesa di un rialzo dei tassi di interesse la prossima settimana dato ormai quasi per sicuro. Intanto sul fronte macro il calendario odierno prevede la bilancia commerciale di gennaio alle 14,30 italiane. Intorno alle 12,55 italiane il futures e-minis sullo S&P 500 perde lo 0,16%, quello sul Dow Jones lo 0,10% e il contratto di riferimento sul Nasdaq arretra dello 0,14%. Sul mercato obbligazionario il benchmark decennale è stabile e rende il 2,494%. Fermo anche il trentennale con un tasso del 3,098%. Tra i titoli in evidenza oggi: ** SNAP cede il 2,4% nel pre borsa a 23,20 dollari ma resta abbondantemente sopra il prezzo di 17 dollari con cui è sbarcato in borsa il 2 marzo. Già ieri il titolo ha lasciato sul campo il 12%. ** UNITED PARCEL SERVICE ha visto accolto da parte di un tribunale Ue il suo ricorso contro la decisione della Commissione europea, che quattro anni fa ne aveva bloccato l'acquisizione della rivale olandese Tnt. Nel frattempo Tnt è stata comprata da FedEx ma il verdetto odierno, con cui i giudici della Corte Generale europea hanno annullato la decisione della Commissione citando irregolarità procedurali, potrebbe consentire al gruppo di spedizioni di citare le autorità per danni. ** EXXON MOBIL ha annunciato ieri che investirà 20 miliardi di dollari fino al 2022 per espandere gli impianti di raffinazione e chimici della costa del Golfo statunitense. ** WEATHERFORD INTERNATIONAL sale di oltre il 15% nel pre borsa dopo la nomina del Cfo di Halliburton , Mark McCollum, come presidente e Ceo. ** Balza del 4,5% DISH NETWORK dopo l'annuncio ieri che il titolo entrerà nell'S&P 500. Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon la parola "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia