Wall Street - Stocks to watch del 6 marzo

6 marzo (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono in moderato ribasso, facendo pensare a un avvio di seduta negativo. L'agenda macroeconomica prevede i soli ordini all'industria di gennaio e la revisione del dato sui beni durevoli sempre di gennaio. In assenza di risultati corporate di rilievo in calendario, si preannuncia una seduta di transizione. Attorno alle 12,25 italiane, il futures e-minis sullo S&P 500 perde 6,5 punti (-0,27%), il contratto di riferimento sul Nasdaq scende di 11,25 punti (-0,21%) e il derivato sul Dow Jones arretra di 32 punti (-0,15%). Il mercato obbligazionario vede prezzi in rialzo: il benchmark decennale guadagna 6/32 e rende il 2,47%. Tra i titoli in evidenza oggi: ** GENERAL MOTORS ha ufficializzato la vendita di Opel a Psa per 2,2 miliardi di euro. ** Mubadala Development ha collocato 45 milioni di azioni ADVANCED MICRO DEVICES per circa 613 milioni di dollari. Si tratta di un terzo della quota che il fondo di Abu Dhabi controlla del produttore di chip. ** CSX , secondo quanto riferito da alcune fonti vicine alla situazione, è vicina ad un accordo con l'hedge fund attivista Mantle Ridge per nominare Hunter Harrison come nuovo Ceo. ** DANAHER ha annunciato l'acquisizione dell'israeliana Advanced Vision Technology per 100 milioni di dollari. ** Jefferies ha alzato il rating di DUPONT e DOW CHEMICAL a buy. ** Ubs ha migliorato il giudizio su NETFLIX a buy da neutral. Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana, con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon le parole "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia