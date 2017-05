BORSA USA piatta, tecnologici compensano debolezza retailer

2 marzo (Reuters) - Gli indici di Wall Street sono in leggero calo dopo la giornata record di ieri, che ha spinto il Dow Jones oltre la soglia dei 21.000 punti per la prima volta nella storia.

Dieci dei principali indici S&P 500 sono in ribasso, guidati dal calo dello 0,5% del settore energetico.

** Gli investitori sono in attesa del debutto di Snap Inc , proprietaria della app di messaging Snapchat, che ieri ha prezzato la sua ipo sopra il target range, con una raccolta di 3,4 miliardi di dollari e una valorizzazione della società a 24 miliardi di dollari.

