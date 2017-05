BORSA USA in frazionale rialzo, Dow e S&P toccano nuovi record, tech deboli

27 febbraio (Reuters) - A Wall Street gli indici si muovono in frazionale rialzo, con Dow e S&P che toccano ancora una volta massimi record.

** A livello settoriale pesano i tecnologici, con il paniere in calo dello 0,3% e Microsoft dello 0,7%.

** Balza del 76% La Jolla Pharmaceutical in scia al successo del suo principale farmaco sperimentale in uno studio in fase finale.