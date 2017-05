Wall Street - Stocks to watch del 27 febbraio

27 febbraio (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono piatti senza una direzione, in un mercato che cerca ragioni per nuovi acquisti dopo i recenti record. Gli investitori guardano all'intervento al Congresso del presidente Donald Trump sulla proposta di riforma sanitaria. Alcune settimane fa Trump ha promesso un "fenomenale" annuncio fiscale, che ha innescato un nuovo rally post-elezioni, portando i mercati Usa su massimi record. Ma da quel momento gli indici si sono mossi in range e le azioni dei settori utilities e telecom - tradizionalmente difensivi - hanno fatto meglio del mercato. Attorno alle 14 italiane, il futures e-minis su S&P 500 , Nasdaq e Dow Jones calano dello 0,04% Il mercato obbligazionario vede prezzi in lieve calo: il benchmark decennale perde 3/32 e rende il 2,329; il trentennale cala di 2/32, rendimento 2,957%. Tra i titoli in evidenza oggi: ** Tesla in ribasso di quasi il 2% nel premarket, dopo che Goldman Sachs ha tagliato il rating a "sell" da "neutral" e ha abbassato il prezzo obiettivo. ** Apple +0,4%, dopo che Warren Buffett ha detto in un'intervista alla Cnbc che Berkshire Hathaway ha acquistato 120 milioni di azioni quest'anno. ** La Jolla Pharmaceutical balza del 41% a 28 dollari dopo il successo di un farmaco in una fase sperimentale di stadio avanzato. ** Sun Communities cala del 5,9% a 78,61 dollari dopo che Citigroup ha abbassato il rating a "neutral". Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon la parola "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia