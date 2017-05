BORSA USA in lieve rialzo, Dow e Nasdaq rinnovano massimi

7 febbraio (Reuters) - Pur con lievi rialzi il Dow Jones e il Nasdaq hanno toccato nuovi massimi storici nella mattinata e l'indice S&P 500 non ne è lontano, mentre gli investitori si interrogano se l'ondata di risultati societari giustifichi il rally iniziato dopo l'elezione di Donald Trump alla presidenza Usa.

Gli utili del quarto trimestre sono nel complesso stimati in crescita dell'8,1%, il miglior risultato degli ultimi nove trimestri.

"Ci muoviamo intorno ai massimi storici all'interno di un canale relativamente stretto, in cerca di nuovi temi per investire altro capitale", dice Andre Bakhos, direttore generale di Janlyn Capital, da Bernardsville, New Jersey.