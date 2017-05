WALL STREET-Stocks to watch del 6 febbraio

MILANO, 6 febbraio (Reuters) - I futures sugli indici azionari americani sono piatti in una seduta priva di appuntamenti macroeconomici e dopo che venerdì scorso la seduta è stata euforica grazie al buon dato sui nuovi occupati di gennaio.

Secondo i dati del dipartimento del lavoro, infatti, i nuovi occupati di gennaio sono stati 227.000, molti di più dei 175.000 attesi. Il Dow Jones ha quindi chiuso in rialzo dello 0,94%, il Nasdaq dello 0,54%, l'S&P 500 dello 0,73%.

I titoli in evidenza:

** ALTRIA GROUP sta collaborando con le autorità per verificare che su alcuni prodotti a base di tabacco, richiamati la scorsa settimana, ci sia stata un'azione deliberata per renderli non adatti al consumo.