Wall Street - Stocks to watch del 3 febbraio

3 febbraio (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono in lieve rialzo in un mercato che attende gli importanti dati sugli occupati Usa di gennaio. Le attenzioni saranno anche rivolte al comparto bancario in attesa degli incontri del presidente Usa Donald Trump con i principali Ceo dei grandi istituti americani, tra cui JPMorgan Chase & Co. Il nuovo presidente punta ad una semplificazione della legge di riforma Dodd-Frank del 2010, nata in risposta alla crisi finanziaria del 2008, e che le grandi banche considerano come un peso dal punto di vista finanziario. In primo piano oggi i numeri del dipartimento del Lavoro sugli occupati di gennaio che offriranno una primissima indicazione degli effetti della cosiddetta 'Trumponomics'. Il rapporto Adp diffuso ieri ha evidenziato un risultato ampiamente superiore alle attese lasciando intendere che anche i dati ufficiali potrebbero sorprendere al rialzo con potenziali implicazioni sul futuro percorso dei tassi. Oltre ai 'nonfarm payrolls' la scena macro oggi vede anche gli indici Pmi finali di gennaio, servizi e composito, gli ordini industriali e di beni durevoli di dicembre e l'Ism non manifatturiero di gennaio. Intorno alle 13,30 il futures e-minis sull'S&P 500 sale dello 0,13%, quello sul Dow Jones dello 0,2% e quello sul Nasdaq dello 0,07%. Sul mercato obbligazionario il benchmark decennale è in marginale calo di 3/32 e rende il 2,48%, il trentennale cede 5/32 con un tasso del 3,09%. Tra i titoli in evidenza oggi: ** Tra i bancari CITIGROUP e BANK OF AMERICA salgono di oltre l'1% nel premarket mentre GOLDMAN SACHS e JPMORGAN guadagnano circa lo 0,7%. ** AMAZON.COM ha annunciato ieri ricavi per il quarto trimestre al di sotto delle aspettative e anche le sue stime sugli utili per l'esercizio in corso hanno deluso gli analisti, spingendo molti broker ha abbassare i target price. Dopo la trimestrale il titolo ha perso il 3,6% nei primi scambi del preborsa. ** AMGEN ha riportato ieri a borsa chiusa un utile per il quarto trimestre migliore delle attese e ha annunciato i risultati positivi di uno studio a lungo atteso sul suo medicinale per la cura del colesterolo Repatha. Il titolo è in rialzo nel premarket. ** Anche VISA ha battuto le stime sull'utile e sui ricavi del quarto trimestre grazie alla crescita dei volumi delle transazioni. Il titolo sale di oltre il 3% negli scambi del preborsa. ** La trimestrale di GOPRO pubblicata ieri a borsa chiusa ha visto una ritorno alla crescita ma sotto le aspettative. ** CHIPOTLE MEXICAN GRILL ha registrato vendite in rialzo per la prima volta in cinque trimestri .