Wall Street - Stocks to watch del 2 febbraio

2 febbraio (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono moderatamente deboli, in un clima di generalizzata cautela all'indomani del primo meeting di politica monetaria della Fed dopo l'insediamento di Donald Trump alla presidenza Usa. L'istituto centrale ha tratteggiato un quadro relativamente ottimista sull'andamento dell'economia, segnalando la permanenza delle condizioni per proseguire nel percorso di rialzo del costo del denaro quest'anno, ma senza chiarire la tempistica del prossimo ritocco. Il calendario macro odierno prevede alle 14,30 italiane i dati sulle richieste settimanali di sussidi di disoccupazione, oltre a costo del lavoro e produttività preliminari per il quarto trimestre. Continua intanto il flusso delle trimestrali tra cui oggi spiccano i nomi di Amazon.com, Cigna, ConocoPhillips, Merck & Co, Motorola Solutions, Philip Morris, Ralph Lauren, Visa. Intorno alle 13:00 il futures e-minis sull'S&P 500 cede lo 0,23%, quello sul Dow Jones lo 0,21% e quello sul Nasdaq lo 0,31%. Sul mercato obbligazionario il benchmark decennale sale frazionalmente di 1/32 e rende il 2,47%, il trentennale avanza di 4/32 con un tasso del 3,07%. Tra i titoli in evidenza oggi: ** Reckitt Benckiser Group ha annunciato di essere in trattative avanzate per comprare MEAD JOHNSON NUTRITION per 16,7 miliardi di dollari. Il titolo del produttore Usa di latte per neonati balza di oltre il 25% prima dell'avvio ufficiale della borsa. ** Crolla invece di quasi il 49% nel pre market VANGUARD NATURAL RESOURCES che ha comunicato di aver richiesto la protezione dai creditori in base alla procedura Chapter 11. ** FACEBOOK sale dell'1% nel pre borsa all'indomani della pubblicazione dei risultati, che hanno mostrato utili e ricavi superiori alle aspettative. ** MERCK & CO ha chiuso il trimestre con vendite in calo dell'1%, penalizzate dal dollaro forte e dalla perdita dell'esclusiva su alcuni farmaci. Il titolo guadagna comunque l'1,4%. ** La compagnia assicurativa del settore salute CIGNA , in attesa di un verdetto sulla causa del governo Usa per bloccare la sua acquisizione da parte di Anthem, ha annunciato utili trimestrali migliori delle attese. Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon la parola "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia