BORSA USA positiva, Apple trascina tecnologici, attesa per Fed

1 febbraio (Reuters) - Gli indici di Wall Street proseguono in moderato rialzo, sostenuti soprattutto dai tecnologici. Gli investitori sono in attesa delle decisione della Federal Reserve sui tassi.

** Vola Oneok Partners (+27,5% circa) dopo che Oneok (+3,5% circa) ne ha annunciato il buyout per 9,3 miliardi di dollari.

** Tra gli altri titoli in evidenza, Catabasis Pharmaceuticals crolla (-70% circa) dopo aver annunciato che il farmaco Dmd non ha raggiunto l'obiettivo principale in uno studio clinico sperimentale.