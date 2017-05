Wall Street - Stocks to watch del 1 febbraio

1 febbraio (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street preannunciano una partenza in rialzo del mercato azionario statunitense, sostenuto dai robusti risultati di Apple, mentre gli investitori aspettano la decisione della Federal Reserve sui tassi di interesse. La banca centrale Usa dovrebbe confermare il costo del denaro Usa al termine della prima riunione dopo l'insediamento alla presidenza di Donald Trump. Gli investitori passeranno tuttavia al setaccio il comunicato della Fed per segnali di possibili novità, dopo la recente serie di dati macro robusti. Dal punto di vista macro, il calendario odierno prevede i numeri degli occupati del settore privato per gennaio a cura di Adp (14,15 ora italiana), il Pmi manifattura Markit finale gennaio (15,45), la spesa per costruzioni di dicembre e l'Ism manifatturiero di gennaio (16,00). Attese anche le scorte settimanali dei prodotti petroliferi a cura di Eia (16,30). L'agenda delle trimestrali include Altria e Facebook. Intorno alle 13,30 il futures e-minis sull'S&P 500 sale dello 0,2%, quanto quello sul Dow Jones, mentre il contratto di riferimento sul Nasdaq segna un rialzo più pronunciato dello 0,54&. Sul mercato obbligazionario il benchmark decennale perde 5,5/32 e rende il 2,4717%, il trentennale 15/32 con un tasso del 3,076%. Tra i titoli in evidenza oggi: APPLE balza del 3% nel preborsa dopo aver annunciato ieri risultati che hanno mostrato una vendita di iPhone superiore alle attese; il titolo è impostato per aprire sui massimi da luglio 2015. ADVANCED MACRO corre nel preborsa con un rialzo del 5,2% a 10,91 dollari dopo la trimestrale annunciata ieri. I conti hanno evidenziato una perdita più contenuta delle attese e stime di un fatturato superiore al consensus per il trimestre in corso grazie alla robustezza della domanda per i suoi chip grafici. * ANTHEM alle prese con il governo americano che blocca l'Opa sul suo omologo CIGNA, ha annunciato un utile e un giro d'affari trimestrali superiori alle previsioni grazie ad una crescita dei premi e del numero degli assicurati. * GENERAL ELECTRIC, che continua a ridurre la propria esposizione al settore dei servizi finanziari, ha annunciato oggi la vendita della propria partecipazione del 43% nella società sudcoreana di carte di credito Hyundai Card * ELECTRONIC ARTS perdeva l'1,7% negli scambi del dopo borsa ieri dopo la stima di un giro d'affari leggermente inferiore alle attese per il trimestre in corso, che ha messo in ombra le vendite superiori al consensus del periodo ottobre-dicembre grazie al successo del gioco "Battlefield 1". Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon la parola "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia