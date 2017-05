Wall Street - Stocks to watch del 31 gennaio

31 gennaio (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono moderatamente deboli all'indomani di una seduta negativa, in un panorama globale che vede crescere l'incertezza, alla luce delle diffuse proteste contro le limitazioni agli ingressi negli Stati Uniti poste in essere dal presidente Donald Trump. Dal punto di vista macro, il calendario odierno prevede costo del lavoro del settore privato nel quarto trimestre, indice CaseShiller per novembre, Pmi Chicago di gennaio e fiducia dei consumatori relativa al mese in corso. Ancora ricca l'agenda delle trimestrali con alcuni nomi come Aetna, Apple, Coach, Eli Lilly, Exxon Mobil, Harley Davidson, Mastercard, Pfizer, Ups, Xerox. Ieri i principali indici della borsa Usa hanno sofferto le peggiori perdite registrate finora nel 2017, con gli investitori preoccupati che le mosse di Trump sull'immigrazione sottolineino come alcune delle politiche del presidente Usa non siano affatto market-friendly. Intorno alle 13,20 italiane il futures e-minis sullo S&P 500 cede lo 0,12%, quello sul Dow Jones lo 0,14% così come il contratto di riferimento sul Nasdaq. Sul mercato obbligazionario il benchmark decennale sale di 1/32 e rende il 2,479%, il trentennale guadagna 3/32 con un tasso del 3,073%. Tra i titoli in evidenza oggi: ** PFIZER, che ha chiuso a settembre l'acquisizione da 14 miliardi di dollari di Medivation, ha annunciato un calo del 3% dei ricavi trimestrali a causa del dollaro forte e di un minor numero di giorni di vendita rispetto allo stesso periodo dell'anno prima. Il titolo prima dell'avvio ufficiale di borsa cede l'1,3%. ** ELI LILLY ha invece archiviato il trimestre con una crescita del 7,2% dei ricavi, aiutati da un incremento della domanda per il farmaco contro il diabete Trulicity e di altri nuovi prodotti. ** Sempre sul fronte delle trimestrali, la compagnia assicurativa del settore salute AETNA, la cui operazione da 34 miliardi di dollari su Humana è stata bloccata la scorsa settimana, ha messo a segno un utile superiore alle attese. ** Ha pubblicato i risultati anche HARLEY-DAVIDSON, il cui titolo nel pre borsa perde l'1,9%. Il produttore di moto ha registrato nel 2016 spedizioni inferiori alle sue stime e prevede per l'anno in corso un andamento tra piatto e in modesto calo. ** La trimestrale spinge in rialzo dell'1,9% nel pre market COACH, che ha visto un balzo del 17,4% dell'utile grazie alla forte domanda per le sue borse in Cina e Giappone. Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon la parola "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia