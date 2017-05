BORSA USA scivola su nervosismo per decisioni Trump su immigrazione

30 gennaio (Reuters) - Inizio di settimana con segno decisamente negativo per la borsa Usa, con gli investitori sulla difensiva a causa dell'incertezza alimentata dagli ordini esecutivi del presidente Donald Trump per limitare spostamenti e immigrazione da alcuni Paesi.

"La nuova settimana di trading inizia con una nota stonata, in un contesto in cui notizie macro chiave, le mosse della Fed, le ripercussioni internazionali e nazionali sulla posizione di Trump sull'immigrazione mettono gli investitori sulla difensiva", commenta in una nota Peter Cardillo, chief market economist di First Standard Financial.