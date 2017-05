Wall Street - Stocks to watch del 30 gennaio

30 gennaio (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono in calo dopo che gli ordini del presidente Dondald Trump di frenare l'immigrazione da alcuni paesi hanno innescato incertezza e proteste in tutto il mondo. ** Il neo presidente Usa ha annunciato venerdì di aver firmato un decreto esecutivo che blocca per 120 giorni l'arrivo di rifugiati negli Usa, sine die per quelli siriani, e per 90 giorni l'ingresso di cittadini provenienti da Iran, Iraq, Libia, Somalia, Sudan, Siria e Yemen. ** Diversi paesi, tra cui gli alleati di lunga data, hanno criticato le misure definendole discriminatorie e divisive. ** Le promesse di Trump su tagli alle tasse e regolamentazioni più snelle hanno attirato gli investitori sui mercati azionari dopo la sua elezione, ma alcuni temono i potenziale rischi sul commercio mondiale della sua posizione protezionistica. ** Il ritracciamento di Wall Street suggerisce che il Dow Jones possa scendere dall'importante livello di 20.000 punti raggiunto mercoledì scorso per la prima volta nella sua storia. ** In attesa dell'avvio domani della due giorni di meeting della Fed, dal quale ci si attende una conferma dei tassi sui livelli attuali, la settimana macro inizia oggi con alcuni dati tra cui i consumi reali, redditi personali e l'inflazione Core di dicembre. ** Intorno alle 13,50 italiane il futures e-minis sullo S&P 500 cede lo 0,299%, quello sul Dow Jones lo 0,27% e il contratto di riferimento sul Nasdaq lo 0,34%. Sul mercato obbligazionario il benchmark decennale cede 3/32 e rende il 2,491%, il trentennale perde 15/32 con un tasso del 3,08%. Tra i titoli in evidenza oggi: ** MCDONALD'S >MCD.N> ha detto venerdì che cederà i propri ristoranti nei paesi del Nord Europa al fondatore e presidente dell'operatore di private equity britannico Terra Firma Capital Partners nell'ambito del piano di turnaround precedentemente annunciato. ** Diversi titoli tecnologici come MICROSOFT, ALPHABET e NETFLIX sono in calo negli scambi del preborsa. Anche APPLE e FACEBOOK, che annunceranno le trimestrali in settimana, sono in ribasso. ** TEMPUR SEALY scivola di oltre il 20% nel premarket dopo l'annuncio di avere interrotto i contratti con il rivenditore di materassi Mattress Firm in seguito a divergenze sui termini degli accordi. . Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon la parola "Pagina Italia" o "Panorama Italia". Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia