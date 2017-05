Wall Street - Stocks to watch del 27 gennaio

27 gennaio (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono piatti, in un mercato che si prende una pausa dopo tre giorni consecutivi di rialzi e in vista di una serie di dati macro e risultati societari. Il rialzo che ha seguito le elezioni presidenziali si è rafforzato questa settimana, su una solida partenza della stagione dei risultati e sulle attese per le mosse pro-crescita del presidente Donald Trump, portando il Dow per la prima volta sopra quota 20.000 punti. Attesi i dati sulle stime del Pil del quarto trimestre. Gli economisti prevedono un leggero rafforzamento a un tasso del 2,2%, dal 3,5% del terzo trimestre. Gli ordini di beni durevoli dovrebbero evidenziare un rialzo del 2,6% a dicembre, dopo un calo del 4,5% a novembre. ** Intorno alle 13,35 italiane il futures e-minis sullo S&P 500 e sul sul Dow Jones sono piatti, il contratto di riferimento sul Nasdaq sale dello 0,12%. Sul mercato obbligazionario il benchmark decennale cede 2/32 e rende il 2,51%, il trentennale perde 5/32 con un tasso del 3,1%. Tra i titoli in evidenza oggi: ** Starbucks perde il 3,8% nel premarket, dopo aver ridotto le previsioni sull'anno. ** La controllata Google Alphabet perde l'1,7%, dopo i risultati del quarto trimestre sotto le stime. ** Microsoft +1,4% dopo un aumento dell'utile nel trimestre, grazie alla domanda per servizi cloud. ** Intel sale dell'1% dopo i risultati diffusi ieri che evidenziano un aumento del 9,8% dei ricavi trimestrali e utile migliore delle previsioni degli analisti. ** Wynn Resorts balza del 6,3% dopo i risultati del trimestre in linea con le attese. ** Workhorse perde il 13,5% dopo aver annunciato un'offerta di azioni ordinarie. ** Diffondono i risultati prima dell'apertura: General Dynamics, AbbVie e Chevron. Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon la parola "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia