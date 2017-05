Wall Street - Stocks to watch del 26 gennaio

26 gennaio (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono piatti o in lieve rialzo, facendo presagire un avvio senza scossoni per la borsa americana. Ieri, peraltro, il Dow Jones ha chiuso per la prima volta sopra quota 20.000 punti sulla scia dell'euforia dei mercati dopo che Donald Trump ha firmato diversi ordini esecutivi che potrebbero rilanciare la crescita. A livello macro, oggi, sono attesi i dati su stima bilancia commerciale, scorte ingrosso e dettaglio dicembre, richieste settimanali sussidi disoccupazione e indice attività nazionale dicembre alle 14,30. Alle 15,45 la stima flash Pmi servizi e composito Markit gennaio e, infine, alle 16,00 leading indicator e vendita case unifamiliari dicembre. Oggi, inoltre, numerose società presentano i dati sul trimestre. ** Intorno alle 13,15 italiane il futures e-minis sullo S&P 500 è piatto, mentre il contratto di riferimento sul Nasdaq sale dello 0,19% e quello sul Dow Jones dello 0,14%. Sul mercato obbligazionario il benchmark decennale cede 4/32 e rende il 2,5396%, anche il trentennale perde 4/32 con un tasso del 3,1167%. Tra i titoli in evidenza oggi: ** JOHNSON & JOHNSON rileverà il gruppo svizzero di biotecnologie Actelion per 30 miliardi di dollari, secondo quanto hanno annunciato i due gruppi oggi. L'offerta, integralmente in contanti, valorizza Actelion 280 dollari per azione. ** FORD MOTOR scende dello 0,6% nel pre borsa a 12,71 dollari dopo i risultati del trimestre, in linea con le aspettative. ** AT&T, il numero due della telefonia mobile Usa, ha reso noti ricavi trimestrali inferiori alle attese in un contesto di concorrenza feroce. I ricavi sono scesi leggermente a 41,84 miliardi di dollari sotto il consensus di 42,04 miliardi, secondo Thomson Reuters Ibes. Il titolo è salito a 41,66 dollari nel dopo borsa ieri. ** QUALCOMM ha perso il 3,8% a 54,75 dollari nel dopo borsa dopo l'annuncio di una crescita dei ricavi trimestrali al di sotto delle previsioni. ** EBAY ha guadagnato il 7,5% a 32,49 dollari nel dopo borsa ieri a seguito dell'annuncio di ricavi in crescita del 3,1% nel quarto trimestre che includeva le vacanze natalizie. Il valore globale delle transaizoni effettuate sui siti del gruppo è aumentato del 2,2% a 22,34 miliardi di dollari nel trimestre chiuso a dicembre. ** MATTEL scende del 10,1% a 28,36 dollari oggi nel pre borsa dopo l'annuncio di un fatturato trimestrale sotto le attese, in calo dell'8,3% a 1,83 miliardi di dollari a fronte di un consensus di 1,96 miliardi di dollari secondo Thomson Reuters Ibes. ** DOW CHEMICAL ha registrato una crescita del 14% dei ricavi trimestrali, grazie anche alla salita al 100% di Dow Corning. Senza quest'operazione, la crescita sarebbe del 2,5% a 11,75 miliardi di dollari. Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon la parola "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia