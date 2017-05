Wall Street - Stocks to watch del 25 gennaio

25 gennaio (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono in rialzo, con il derivato sull'S&P che segna un nuovo massimo, suggerendo una ripresa del rally post elettorale sulla scommessa che il neo presidente Donald Trump perseguirà politiche di crescita. Ieri l'S&P 500 e il Nasdaq Composite hanno chiuso a livelli record dopo che Trump ha firmato gli ordini esecutivi per anadare avanti con la costruzione di due oleodotti. Trump ha inoltre spinto le tre maggiori case automobilistiche del Paese a stabilire stabilimenti negli Usa. Il dollaro, al contrario, è sceso ai minimi di sette settimane sui timori per l'attitudine protezionistica di Trump. ** Intorno alle 13,55 italiane il futures e-minis sullo S&P 500 avanza dello 0,38%, il contratto di riferimento sul Nasdaq dello 0,49% e quello sul Dow Jones dello 0,4%. Sul mercato obbligazionario il benchmark decennale cede 2/32 e rende il 2,4783%, il trentennale perde 4/32 con un tasso del 3,0636%. Tra i titoli in evidenza oggi: ** Seagate in rialzo di oltre il 12% nel pre-borsa dopo che il produttore di hard-disk ha previsto ricavi del trimestre in corso sopra le attese, sostenuta dalla forte domanda per i propri prodotti basati sul cloud. ** Il produttore di alluminio Alcoa sale di oltre il 4% dopo aver pubblicato risultati del quarto trimestre migliori delle attese. ** Attesa la pubblicazione dei risultati di AT&T e Qualcomm a borsa chiusa. Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon la parola "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia