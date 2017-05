BORSA USA in rialzo grazie a trimestrali

24 gennaio (Reuters) - Gli indici di Wall Street viaggiano in rialzo con gli investitori concentrati sui risultati trimestrali, mentre cercano chiarezza sulle politiche economiche del presidente Usa Donald Trump.

Sette degli 11 maggiori settori S&P 500 sono in rialzo, guidati dal +1,2% dell'indice sui materiali.

Oggi, parlando con gli AD di General Motors, Ford e Fiat Chrysler, Trump ha detto di voler vedere costruire nuove fabbbriche di auto negli Stati Uniti, ribadendo i suoi piani per tagliare tasse e regolamenti.

