Wall Street - Stocks to watch del 24 gennaio

24 gennaio (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono poco mossi in un mercato che guarda all'intenso flusso di risultati trimestrali in arrivo e cerca maggiore chiarezza sulle politiche economiche del presidente Donald Trump. Il focus di Trump sul protezionismo emerso nel discorso di insediamento di venerdì corso ha deluso gli investitori e ieri la borsa ha risposto con una seduta leggermente negativa dopo gli ultimi massimi record raggiunti dall'elezione del nuovo presidente. Il calendario corporate vede oggi grossi nomi annunciare i risultati trimestrali mentre l'agenda macro include la stima flash Pmi sulla manifattura per il mese di gennaio e i dati sulle vendite di case esistenti a dicembre. ** Intorno alle 14,00 italiane il futures e-minis sullo S&P 500 è piatto, il contratto di riferimento sul Nasdaq avanza di un marginale 0,08% e quello sul Dow Jones guadagna lo 0,02%. Sul mercato obbligazionario il benchmark decennale cede 9/32 e rende il 2,435%, il trentennale perde 19/32 con un tasso del 3,018%. Tra i titoli in evidenza oggi: ** 3M ha chiuso il quarto trimestre con un utile per azione di 1,88 dollari. Secondo le stime Thomson Reuters Ibes, gli analisti si aspettavano un eps di 1,87 dollari. ** JOHNSON & JOHNSON ha riportato una crescita delle vendite più bassa delle attese nel quarto trimestre a causa del rallentamento della domanda per gli apparecchi medicali e della forza del dollaro. I ricavi sono saliti dell'1,7% a 18,11 miliardi di dollari, sotto le stime di 18,25 miliardi. Il titolo perde circa l'1,7% nel preborsa. ** GENERAL MOTORS, FORD e FIAT CHRYSLER sono in rialzo nel premarket. Il presidente Trump incontra i big dell'auto per discutere dei temi relativi all'occupazione nel settore in Usa. ** YAHOO ha annunciato risultati trimestrali migliori delle attese per ricavi e utili e ha detto che la vendita delle attività internet a VERIZON dovrebbe essere completata nel secondo trimestre. Il titolo è in rialzo del 2,5% circa nel preborsa. ** APPLE debole nel preborsa dopo che Barclays ha rivisto al ribasso il giudizio sul titolo a "equal-weight" da "overweight". ** ALIBABA GROUP HOLDING ha chiuso il terzo trimestre fiscale con risultati superiori alle attese e ha migliorato le previsioni sull'anno in corso. . Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon la parola "Pagina Italia" o "Panorama Italia". Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia